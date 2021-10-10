لبنان | الجميل: هؤلاء فشلوا وحان الوقت لأن يرحلوا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل ان “لبنان واقع تحت السيطرة الايرانية وزيارة وزير الخارجية الايرانية اشبه بزيارة جنرال الى المواقع التي كسبها فجال على رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لتفقد المواقع السياسية التي سقطت بيده بفعل استسلام المنظومة وتسوياتها”.

وأكد الجميّل ان “الوقت حان لنزع الشرعية السياسية عن هذه الوصاية عبر تغيير مجلس النواب في الانتخابات المقبلة واختيار الأكفاء الوطنيين القادرين على إنقاذ لبنان”، مشدداً على “ضرورة إشراك المغتربين في العملية دون تمييز بينهم وبين المقيمين”.

كلام رئيس الكتائب جاء خلال زيارة إلى إقليم زحلة الكتائبي جرى في خلالها تكريم عدد من الخمسينيين كما أقيمت مراسم قسم اليمين لعدد من المنتسبين الجدد في “فندق قادري الكبير”، بحضور أمين عام الحزب سيرج داغر ورئيس الاقليم شارل سابا وحشد من اعضاء المكتب السياسي ورؤساء الأقسام وأعضاء مصلحة التكريم الحزبي.

وقال الجميّل: “هذه المنطقة كانت ولا تزال مثالاً في الصمود والعطاء من اجل لبنان، والمكرمون اليوم هم خميرة ونموذج عن روح النضال والتمسك بالأرض والدفاع عن زحلة في كل الأوقات الصعبة التي مرت بها وفضلهم كبير على الجميع”.

ورحّب الجميّل بالمنتسبين الجدد من كل الطوائف الى حزب الكتائب، مشيراً الى ان مسيرتهم ستكون من الأصعب لأنها تقتصرعلى العطاء من دون مزايدات ومن دون مقابل، من أجل لبنان وأهم ما فيها ان الكتائبي يستطيع ان يسير في لبنان ورأسه مرفوع لأنه لم يتنازل عن شيء، بل واجه وصمد وما يزال.

وتابع الجميّل: “نقول بكل وضوح لكل لبناني يؤمن بسيادة لبنان واستقلاله وبالدولة القوية، القادرة والعادلة، ولكل لبناني يؤمن بحياد لبنان عن صراعات المنطقة وبحق كل مواطن بالحياة الكريمة في لبنان، نقول له انه اخ ورفيق لنا بمعزل عن المنطقة او الطائفة التي ينتمي اليهما”.

وذكّر “كيف ان جيش الاحتلال السوري حاول تركيع زحلة بالسلاح فإذا به يركع هو، وأكد ان المقاومة اللبنانية التي رفضت الاستسلام والتنازل والقيام بتسويات مستمرة عبر حزب الكتائب اللبنانية”.

وأضاف: “اليوم نمارس صموداً من نوع آخر، بعدم الخضوع للتهديد والاغراءات ولمن يحاول استعمال السلاح مجددا” لتركيع الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وعدم الرضوخ لمنطق التجارة في العمل السياسي حيث لا مكان للمبادىء وحيث لا يجد تجار السياسية سوى البيع والشراء. اما حزب الكتائب فهو موقع الصمود والشرف والمبادىء وحب لبنان من دون مقابل”.

وأشار الجميّل إلى أنهم “يحاولون إضعاف من يتمسك بالقيم في مقابل تقوية اصحاب الصفقات والتسويات الذين يُشترون بمركز او مقعد، لمنع الشعب اللبناني من إنتاج حياة جديدة نظيفة، بشخصيات وأحزاب لا تخضع للمساومة، لأنهم لا يستطيعون شراءها او تهديدها”.

وتابع في موضوع الكهرباء، وقال: “كيف يمكن في العام 2021 وبعد 13 سنة على استلامهم وزارة الطاقة ان يحصل اللبنانيون على صفر كهرباء او في أفضل الأحول على ساعتي تغذية؟ وبأي منطق سنرضى بهؤلاء لبناء بلد؟ واضاف: “هؤلاء فشلوا وحان الوقت لأن يرحلوا بعدما سلموا لبنان وقراره الى إيران بتسوية معيبة عام 2016 عندما قرروا انتخاب مرشح حزب الله الى رئاسة الجمهورية، واليوم نحن رهينة في يد إيران”.

وأردف: “يأتي وزير خارجية إيران إلى لبنان ويقوم بجولة تفقدية كما لو كان جنرالاً يتفقد المواقع العسكرية المتقدمة التابعة له بعدما تفقد المواقع السياسية التي احتلها من رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب.

واعتبر الجميّل أن لبنان اليوم واقع تحت وصاية ايرانية عزلت لبنان عن محيطه وصداقاته واوصلته الى المكان الذي وصل اليه بالتواطوء مع الطبقة السياسية التي رضيت ان تسلمه اوراقها.

وتابع: “نحن ككتائبيين يشرفنا ان نقول ان ما نقوم به اليوم هو مقاومة هذا الاحتلال الى جانب كل الأصدقاء والشرفاء الذي وصلوا الى نفس الخلاصة لتحرير قرار بلدنا. وإذا كنا اليوم لا نستطيع ان نحرر بلدنا من الجيش المحتل الا اننا نستطيع ان نحرره من الشرعية التي تغطيه في المجلس النيابي وهذا ما سيحصل في الانتخابات المقبلة وهذه بداية المعركة.

ورأى الجميّل ان “التحدي في الانتخابات المقبلة، هو محاسبة كل من يدعم هذا السلاح او يحميه او ساهم في سيطرته على لبنان، والاتيان بأشخاص لا يساومون ولا يكذبون ولا يستسلمون”، مؤكداً ان “الكتائب ستخوض المعركة في كل لبنان مع كل حلفائناً ابتداءً من زحلة قلعة الصمود”.

واضاف: “المطلوب التحضر لخوض المعركة على الرغم من الظروف الصعبة ومن كل الكلام الذي يقال حول ان لا شيء سيتغير وان الطاقم القديم سيعود نفسه، وهذه ليست سوى دعاية يومية تقوم بها السلطة السياسية لاحباط اللبنايين ودفعهم الى اليأس او وضعهم امام ثلاثة خيارات، اما الهجرة، او الاستسلام او اللجوء الى من يمكن ان يقدم له المساعدات والخدمات.

وأكد ان “كل الاحصاءات تؤكد ان التغيير حتمي في هذه الانتخابات، وان أكثر من 55% من اللبنانيين الذين اقترعوا في المرحلة السابقة، لن يصوتوا لنفس الأشخاص”، معتبراً ان “الفرصة امامنا كبيرة”.