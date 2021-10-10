لبنان | دهم عدد من منازل المطلوبين في بلدة بريتال وهذا ما تم ضبطه!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 10 /2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال على أثر إشكال بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات مادية حصل خلاله تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى اصابة شخص بجروج. وضبطت القوة كمية كبيرة من المواد التي تستعمل في تصنيع المخدرات وخاصةً الكبتاغون، وسيارتين مسروقتين.

تجري ملاحقة المتورطين والعمل على توقيفهم.