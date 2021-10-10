لبنان | معمل دير عمار يعود لهذه المدة فقط!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2021 2:08 مساءً

بعدما اجتاحت العتمة الشاملة جميع المناطق اللبنانية الليلة الماضية جراء توقف معامل انتاج الكهرباء لاسيما دير عمار والزهراني وانفصال الشبكة كليا كشفت معلومات صحافية أن دعم خزانات معمل دير عمار الحراري بالمازوت، سيمكنه من تشغيل نصف المعمل ولمدة ثلاثة أيام تقريبا،بعدما تم امداده بالمازوت التابع لمخزون الجيش.

واكدت المعلومات انه ابتداء من ظهر اليوم سيعاد تغذية الشبكة بثلاث ساعات يوميا وتستفيد منها مناطق في محافظتي الشمال وبيروت .