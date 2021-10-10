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لبنان | فوز مخترعين لبنانيين بالميدالية الذهبية في معرض إفريقيا الدولي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

علم لبنان

حصد كل من المخترعين وعضوي جمعية المبدعين اللبنانيين المهندس محمد قاسم اسماعيل وماهر جعفر عثمان على الميدالية الذهبية وتقييم عالي الدرجة في معرض افريقيا الدولي للإختراعات CU-OCIIP، بمشاركة 72 دولة مختلفة على مشروع AVMS-Super Nebulizer.

إشارة الى أن هذا المشروع كان نال خلال هذا العام:
– براءة اختراع من وزارة الاقتصاد في لبنان.
– الميدالية الذهبية في معرض بيروت الدولي للاختراعات BIIS.
– الميدالية الفضية في معرض تايلند الدوليNRCT.
– درع تقديرية وشهادة تقدير من جمعية سند لبنان.
– نشر كبحث علمي في مجلة WIFA PLUS والتي وزعت في أكثر من عشرين دولة في أوروبا والعالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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