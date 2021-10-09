لبنان | أسعار المحروقات إلى ارتفاع إضافي؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 42 دقيقة

أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أن أسعار البنزين ستتغيّر ومن المرجح أن ترتفع، لأن سعر صرف الدولار ‏ارتفع ووصل الى عتبة الـ20 الف ليرة، واصفًا الإرتفاع في سعر الصرف بالأمر الخطير.

وأضاف في حديث تلفزيوني: “يجب أن ‏يكون هناك سقف لسعر الدولار، مشددًا على أن المواطن ليس لعبة بين أيدي المتلاعبين بسعر الصرف‎”.‎

وأكد أبو شقرا أننا لا نتحمل أية مسؤولية في ارتفاع الأسعار، ولا يحملنا أحد المسؤولية، فوزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المخوّلة ‏إصدار جدول الأسعار‎.‎

وتابع: “نطالب بحقوق نقاباتنا وحقوق المواطنين وتأمين البضائع كي يكون المواطن مرتاحًا ولكي لا تعود الطوابير إلى المحطات‎”.‎