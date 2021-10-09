لبنان | مولوي: ‏”ما في شي غلط” ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكّد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أنّه “في الانتخابات النيابية سيكون للاغتراب الدائرة رقم 16 وعلى أساس نسبي، مشيراً ‏إلى أنّ “أي تعديل في مجلس النواب سوف نلتزم به‎”.‎

وعن لقائه رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، قبل تولّيه منصبه الوزاري قال: “رفضت لقاء باسيل في اللقلوق ووافقت ‏على الاجتماع به في الرابية‎”.‎

وأضاف: “اذا عدنا الى الوراء سوف التقي بباسيل لأن “ما في شي غلط” وكان لقاء تعارف ولم أكن أعلم بعد أني سأصبح وزيراً‎”.‎