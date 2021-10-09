لبنان | مولوي: ‏”ما في شي غلط” ‏

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
بسام المولوي
أكّد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أنّه “في الانتخابات النيابية سيكون للاغتراب الدائرة رقم 16 وعلى أساس نسبي، مشيراً إلى أنّ “أي تعديل في مجلس النواب سوف نلتزم به”.
وعن لقائه رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، قبل تولّيه منصبه الوزاري قال: “رفضت لقاء باسيل في اللقلوق ووافقت على الاجتماع به في الرابية”.
وأضاف: “اذا عدنا الى الوراء سوف التقي بباسيل لأن “ما في شي غلط” وكان لقاء تعارف ولم أكن أعلم بعد أني سأصبح وزيراً”.