لبنان | كهرباء لبنان: تأمين 6 آلاف كيلوليتر من مخزون الجيش لإعادة تشغيل ‏الزهراني ودير عمار

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 12 ثانية

أعلنت شركة كهرباء لبنان عن تأمين كمية 6 آلاف كيلوليتر من مادة ‏الغاز أويل من مخزون الجيش اللبناني لزوم إعادة تشغيل معملي ‏الزهراني ودير عمار.‏ وتفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بعد توقف الشبكة الرئيسة في البلد ‏الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.‏

يذكر أنه قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء سابقاً إن أكبر ‏محطتي كهرباء، دير عمار والزهراني، توقفتا بسبب نقص الوقود.‏ وقال إن شبكة الكهرباء “توقفت تماماً عن العمل ظهر اليوم” ومن ‏غير المرجح أن تستأنف العمل لعدة أيام.‏

وعانى لبنان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من أزمة اقتصادية ‏حادة، تفاقمت وسط نقص الوقود.‏