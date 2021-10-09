لبنان | توقيف أشخاص على متن مركب يُستخدم في عمليات التهريب غير الشرعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 51 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

بتاريخ ٩ /١٠/ ٢٠٢١ قرابة الساعة 15.00 تمكنت دورية تابعة للقوات البحرية من ضبط مركب يُستخدم في عمليات التهريب غير ‏الشرعي على بعد خمسة كيلومترات من جزيرة الارانب – الشمال‎ .‎

وكان المركب يتجه من سوريا إلى قبرص وعلى متنه ١٢ شخصاً من الجنسية السورية ولبناني واحد، وكان قد فُقد الاتصال بهم منذ ‏حوالى أربعة أيام، بعدما ضلّ المركب طريقه‎.‎

تمّ توقيفهم وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص‎.‎