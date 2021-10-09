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لبنان | توقيف أشخاص على متن مركب يُستخدم في عمليات التهريب غير الشرعي

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 51 دقيقة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

بتاريخ ٩ /١٠/ ٢٠٢١ قرابة الساعة 15.00 تمكنت دورية تابعة للقوات البحرية من ضبط مركب يُستخدم في عمليات التهريب غير ‏الشرعي على بعد خمسة كيلومترات من جزيرة الارانب – الشمال‎ .‎

وكان المركب يتجه من سوريا إلى قبرص وعلى متنه ١٢ شخصاً من الجنسية السورية ولبناني واحد، وكان قد فُقد الاتصال بهم منذ ‏حوالى أربعة أيام، بعدما ضلّ المركب طريقه‎.‎
تمّ توقيفهم وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص‎.‎

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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