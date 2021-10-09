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لبنان | جنبلاط: هل من الضروري مصادرة الـ”غولف كلوب”‏ لبناء محطة كهرباء؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2021 6:55 مساءً

وليد جنبلاط

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على ‏‏”تويتر”، قائلاً: “في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ‏ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النروز في 21 آذار”. ‏
وأضاف: “أما وأن الممانعة تصرّ على تزويدنا بمحطة انتاج كهرباء فهل ‏من الضروري مصادرة الـgulf club ‎لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة ‏في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها”.‏

يذكر أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، أعلن الخميس ‏عن استعداد إيران لبناء معملين لإنتاج الكهرباء، خلال 18 شهراً، على ‏أن يبنى أحدهما في الجنوب والآخر في بيروت. وكرّر عبد اللهيان، ‏الجمعة خلال مؤتمر صحافي في السفارة الايرانية، استعداد بلاده لوضع ‏‏”الطاقات والإمكانات الفنية المتاحة ومن خلال استثمارات إما لبنانية وإما ‏إيرانية وإما مشتركة بين البلدين، للعمل على إنجاز معملين لإنتاج الطاقة ‏الكهربائية”.‏

تزامناً، سلّطت بلدية الغبيري الضوء على إمكانية استغلال الأرض التي ‏تضم ملعب الغولف بمنطقة الجناح، جنوب بيروت، واستعمالها لإنشاء ‏المعمل المخصص لبيروت، بما أنها أرض تابعة للدولة، وتقع ضمن ‏نطاق البلدية.‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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