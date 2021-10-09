اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مستشفى رفيق الحريري: لا وفيات

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس ، وجود 10 حالات حرجة لديه‎.‎

وجاء في التقرير‎:‎

‎- ‎عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 110‏
‎- ‎عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 18‏
‎- ‎عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1‏
‎- ‎عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0‏
‎- ‎مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1376‏
‎- ‎عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0‏
‎- ‎عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10‏
‎- ‎حالات وفاة: 0‏

وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف ‏‏01832070‏‎”.‎

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا