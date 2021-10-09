لبنان | الخارجية الأمريكية تؤكد توجه نولاند إلى بيروت الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكّدت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّ “مساعدة وزير الخارجيّة ​فيكتوريا نولاند​، ستتوجّه إلى ​موسكو​ يوم الإثنين المقبل، ثمّ تنتقل بعدها إلى ​بيروت​، حيث من المخطط له، أن تصل لبنان الجمعة المقبل، ومن ثم إلى لندن

وأوضحت في بيان، أنّ “نولاند ستلتقي في بيروت مع ممثّلين عن ​المجتمع المدني​ وسلطات البلاد، لمناقشة الإصلاحات الاقتصاديّة والانتخابات العام المقبل. بعد ذلك، ستسافر إلى لندن لبحث عدد من القضايا العالميّة مع قادة البلاد”.

وشغلت نولاند منصب مساعد وزير الخارجيّة للشؤون الأوروبيّة والآسيويّة، للفترة من أيلول 2013 ولغاية كانون الثاني عام 2017، وخلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، أشرفت على وجه الخصوص على القضايا المتعلّقة بال​سياسة​ تجاه دول ما بعد الاتحاد السوفياتي.