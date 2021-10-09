لبنان | قفزة جديدة في دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة ارتفاعا جديداً حيث تراوح ما بين19600 و19700 ​​ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل في وقتٍ سابقٍ ما بين 19200 و19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وقد عاد سعر صرف الدولار إلى مساره الصعودي، متجاوزاً الصدمة الإيجابية المتمثلة بتشكيل الحكومة. ويشير مراقبون إلى أن هذا الارتفاع ليس مستغرباً لا بل كان متوقعاً، بل أتى ليؤكّد المؤكد ان كل الانخفاض الذي شهده خلال فترة التشكيل كان مصطنعاً ومؤقتاً.

ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأمريكي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني الأربعاء الماضي إن القطاع المصرفي والبنك المركزي وأطرافا أخرى في النظام المالي تعمل بتناغم من أجل الاتفاق على توزيع الخسائر التي مني بها لبنان خلال الأزمة الاقتصادية.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.