لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

صدر التقرير اليومي لـ”مستشفى رفيق الحريري الجامعي” عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

“- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 43 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1376 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070″.