لبنان | كركي يحذر من كارثة صحية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أن “تقاعس الدولة في دفع مستحقاتها للصندوق سوف يؤدي حتما إلى كارثة صحية حقيقية، لاسيما أن هذه المؤسسة الوطنية تؤمن تغطية صحية لثلث الشعب اللبناني، وأن إيجاد الحلول والعمل بها بات أمرا ملحا وطارئا، لأن المواطن بات يتحمل فروقات مالية كبيرة، أوصلت به حد بيع منزله أو أرضه لتسديد فاتورته الاستشفائية أو الدوائية”.