لبنان | نعمة أفرام في سطور “باندورا”.. عميد شركات الأوف شور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 10:06 مساءً

هزت وثائق “باندورا” عروش السياسيين في لبنان، وباندورا هو تحقيق استقصائي يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنات الضريبية، والتحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبّأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة. ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم ورياضيين.

وتصدّر لبنان لائحة عدد شركات الأوف شور التي تأسّست عبر شركة Trident Trust علماً أنّ الأخيرة هي اكبر مزوّد للوثائق المسرّبة في سياق مشروع وثائق “باندورا”.

وتشير عبارة “أوف شور” الى تمركز الشركة في بلد معين، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى.

من هو نعمة أفرام؟

نعمة افرام (من مواليد 10 سبتمبر 1967) هو رجل أعمال وسياسي الشعب اللبناني، انتخب عضواً في البرلمان اللبناني بعد فوزه بمقعد في دائرة جبيل وكسروان في 6 أيار/مايو 2018، يرأس فرين حاليًا اللجنة الوطنية للاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط.

نعمه هو الرئيس التنفيذي لشركة INDEVCO Group متعددة الجنسيات، ومؤسس ورئيس شركة Phoenix Machinery والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين.

شغل منصب رئيس المؤسسة المارونية في العالم (2016-2018)، وفي عام 2013 أطلق مبادرة “لبنان أفضل ” حيث تولّد سياسات عامة من خلال تمكين مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني الوطنية كمحاولة لإعادة هيكلة التغيير في الأزمة السياسية المستمرة في لبنان.

من أبرز الأسماء التي تكرر ظهورها في وثائق “باندورا” هي عائلة إفرام وأبرزها النائب نعمة افرام وعائلته: منير، فيصل،كريم، مكرم، مروان، جهاد، فادي، شفيق، بهجت، ربيع، منيرة، ثريا، ريا، وسهى، غير أن سِجل النائب افرام يتضمن الكثير من شركات الأوف شور غير المعلن عنها.