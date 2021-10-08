لبنان | بو حبيب بحث مع سبيتيري في زيارة البابا للبنان السنة المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عرض سفير جمهورية تشيكيا جيري دولوزيل خلال زيارته وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المشاريع التي تقدمها تشيكيا دعما للبنان وخصوصا المشاريع الصحية والتعليمية.

والتقى الوزير بو حبيب السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري في زيارة تعارف أكد خلالها السفير البابوي “دعم حاضرة الفاتيكان للبنان ليس فقط من خلال الصلاة، بل عبر المساعدات التي يقدمها الى المدارس الكاثوليكية”.

وتناول البحث موضوع زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان، والتي من الممكن ان يقوم بها السنة المقبلة.