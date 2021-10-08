اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | تدابير سير داخل نفق سليم سلام في هذه المواعيد

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

نفق سليم سلام

أفاد بيان عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “استكمالا لأعمال الصيانة داخل نفق سليم سلام – بيروت، ستقوم بلدية بيروت بإقفال المسلك الغربي من النفق المذكور (المتجه من وسط بيروت نحو المدينة )، اعتبارا من الساعة 22.00 لغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت 8 و 9-10-2021.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا