لبنان | بعد تحليقه صباحا.. كم سجل دولار السوق السوداء عصر الجمعة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الجمعة, الواقع في 8/10/2021, ما بين 19000 و 19100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سجَّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً صباح اليوم ليبلغ عتبة الـ 19 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء.

ويئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة بخصوص سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.

ويمثل برنامج صندوق النقد الدولي، إلى حد بعيد، الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدة من المانحين الأجانب، والتي يحتاجها بشدة للبدء في معالجة واحدة من أشد حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.