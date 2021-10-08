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لبنان | ما هي مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري

صدر التقرير اليومي لـ”مستشفى رفيق الحريري الجامعي” عن آخر المستجدات حول فيروس ، وجاء فيه:

“- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 43 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1376 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070″.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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