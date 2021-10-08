لبنان | نقابة محرري الصحافة تعلن اجراءات العملية الانتخابية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 3:10 مساءً

اعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، عن إجراءات العملية الانتخابية في الاول من كانون الاول المقبل، وجاء في بيان:

-“عين يوم الاربعاء في 1/12/2021 موعدا لانتخاب مجلس جديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية.

– تجري الانتخابات في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد العمالي العام في منطقة كورنيش النهر. وتبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى الخامسة من بعد الظهر ( المادة 27 من النظام الداخلي ).

– وضع مجلس النقابة في تصرف الاعضاء المسجلين نسخا عن الجدول النقابي للإطلاع وابداء الملاحظات عليه في مهلة 15 يوما على أن ينجز الجدول النقابي ويعلن في تاريخ 1/11/2021 (المادة 23 من النظام الداخلي).

– يحق للمسجلين المسددين بدل إشتراكهم لغاية العام 2021، مع الإشارة الى أن المسجلين على جدول نقابة المحررين قد اعفوا من الاشتراكات المستحقة عليهم هذاالعام، اذا كانوا قد سددوا اشتراكاتهم عن العام 2020، الاقتراع في هذه الانتخابات، وكانت قد انتهت مدة سداد الاشتراكات في 5 تشرين الاول 2021.

– تبدأ مهلة تقديم طلبات الترشيح في الاول من تشرين الثاني وتنتهي في 23 تشرين الثاني 2021 (المادة 24 من النظام الداخلي) وذلك خلال الدوام الرسمي للنقابة (من التاسعة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر).

– حدد يوم 29 تشرين الثاني 2021، آخر مهلة لسحب الترشيحات. (المادة 24 من النظام الداخلي).

– على كل راغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بكتاب موقع منه يسلمه الى أمانة السر، ويسدد رسم ترشيح قدره ماية الف ليرة لبنانية (المادة 25 من النظام الداخلي).

– أناط مجلس النقابة بمستشار النقابة القانوني مهمة التدقيق في قانونية وصلاحية الترشيحات المقدمة للنقابة استنادا الى القوانين المرعية والنظام الداخلي للنقابة.

– تبدأ عملية الفرز بعد التثبت من اكتمال النصاب في حضور الاكثرية المطلقة (المادتان 18 و27 من النظام الداخلي). وفي حال عدم اكتمال النصاب يصار الى اعادة الانتخابات بعد أسبوعين من الاجتماع الاول في دورة ثانية يشترط فيها توافر أكثرية الثلث. وفي حال لم تتوافر هذه الاكثرية في الدورة الثانية يصار الى انعقاد دورة ثالثة بعد أسبوعين من الاجتماع الثاني وتعتبر قانونية بمن حضر من الاعضاء.

– يوضع النظام الداخلي للنقابة في تصرف الراغبين في الاطلاع عليه في دار النقابة – الحازمية – شارع سعيد فريحه – بناية لا مارتين – الطابق الرابع. كما يمكن الحصول على نسخة عنه من أمانة السر وهو موجود على موقع النقابة www.orlb.org.

– يصدر مجلس النقابة بيانات لاحقة حول العملية الانتخابية في وجهها الاجرائي”.