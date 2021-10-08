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لبنان | مصلحة الليطاني: إعادة ضخ مياه الري على كامل مشروع صيدا جزين

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

الليطاني

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، ” معاودة تغذية مياه الري على كامل مشروع ري صيدا – جزين، بعدما أنجزت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة في تاريخ 8/ 10/ 2021 إصلاح العطل على خط التغذية الرئيسي قياس قطر 48 سنتم والذي يبعد مسافة 400 متر عن كاسر الضغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس”.

ولفتت ” عناية السادة المشتركين الى ان وصول المياه الى كل المساحات المروية يستوجب استعادة الضغط المطلوب على كامل الشبكة وتعبئة كافة الخطوط تدريجيا خلال الساعات المقبلة”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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