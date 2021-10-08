لبنان | سائقو السيارات العمومية قطعوا طريق ساحة النجمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 10:44 صباحًا

نفذ سائقو السيارات العمومية اعتصاماً في ساحة النجمة في صيدا امام مبنى البلدية، وقطعوا الطريق بسياراتهم، احتجاجاً على مشروع “واصل” الذي اعلنت عنه البلدية باستحداث خطوط نقل مشتركة تربط صيدا بالجوار.

واعتبروا ان “هذا الامر يؤثر على عملهم كسائقين عموميين في ظل الازمة التي تشهدها البلاد، وان هذا الامر من شأنه ان يشجع الناس على ارتياد الباصات بتعرفة مقبولة على ان يستقلوا سيارات الاجرة التي حتما رفعت سعر تعرفتها ربطا بارتفاع سعر صفيحة البنزين”.

وطالبوا المعنيين بـ”النظر الى اوضاعهم وعدم المساس بلقمة عيشهم الوحيدة لانهم بالكاد يستطيعون تأمين ادنى متطلبات العيش في ظل الظروف الراهنة”.