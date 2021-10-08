لبنان | للرعايا الراغبين بالمغادرة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة العمل بتسوية أوضاع كافة الرعايا العرب والأجانب الراغبين بالمغادرة، مهما بلغت مدة مخالفتهم، لدى الدوائر والمراكز الحدودية وفقاً للأصول بعد ضم براءة ذمة من وزارة العمل.

فيما خص حاملي إقامات العمل الذين انتهت صلاحية اقاماتهم قبل تاريخ 17/10/2019 (باستثناء الرعايا المصريين )، وبعد استيفاء الرسوم المتوجبة منهم شرط حيازة الإقامة الأصلية عند المغادرة، على أن يستمر العمل بهذا التدبير لغاية 31/12/2021 .