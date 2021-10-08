لبنان | الدفاع المدني: 90 مهمة في المناطق خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق شب في أحراج عين الصفصاف (المتن الشمالي).

كما تمكنت عناصر الدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على اللبنانية توزعت كالآتي:

– إخماد حرائق (عدد 75):

* أعشاب (عدد 64):

(م.جبل لبنان) (عدد16): عمشيت – بسرين – بيصور – ضهور الشوير – زبدين – عبود/قرطبا – سقي رشميا – فرن الشباك – دير القمر.

وأشجار : كفرحيم- دلهون- سبلين (*2) – (مزبود-المطريات-دلهون) – عين كسور.

واشجار وخيم زراعية في عمشيت.

(م. لبنان الشمالي) (عدد12) : بحنين – بخعون (*2)- رشعين – راس مسقا- اهدن- الضنية – القلمون – دوما (*2).

وأشجار : بحويتا – كفور العربي.

(م.عكار) (عدد11) : ببنين – خريبة الجندي – قبعيت – برقايل – دارين – مار توما – تل معيان – تكريت.

وأشجار: تكريت – منيارة.

وخيم زراعية في الشيخ محمد.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد7) : بستيات – عنقون – صور – العباسية.

وأشجار في : عاري (*2)- ارزون.

(م. النبطية) (عدد12) : كفرجوز – (برعشيت وصفد البطيخ) – الخيام – حبوش (*2)- بلاط – ابل السقي – يحمر – ميفدون – حاروف – ميس الجبل.

وأشجار : الحاصباني.

(م.البقاع) (عدد3): كفرزبد – كفرمشكي- قب الياس.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد3) : تمنين – الطيبة – طاريا.

* منازل (عدد1) : منزل مهجور في الفنار.

* سيارات (عدد1) : سياراتان وفان لنقل البضائع في البترون.

* نفايات (عدد6) : العبدة.

وأعشاب في : العبادية – بياقوت – صحراء الشويفات- ميروبا – مشمش.

* مختلف(عدد2) : مشغلات اجهزة تدفئة في أسفل مبنى سكني في الفنار – داخل مخيم للنازحين السوريين في بر الياس.

– نقل وإسعاف (عدد 13) :

* حوادث (عدد9): ذوق مكايل – الحمرا – صربا – طبرجا – طريق الجديدة (*2) – العريضة – حي السلم – المصيطبة.

* حوادث سير (عدد4): جسر صفير ونقل جريحين الى المستشفى – مفترق عنجر ونقل جريح إلى المستشفى – اوتوستراد مستيتا وإخماد حريق السيارة ونقل السائق إلى المستشفى – تأمين السلامة العامة على طريق عام الشويفات جراء انقلاب سيارة.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : فتح باب مصعد في الأشرفية وانقاذ مواطن محتجز في الداخل.

– خدمات عامة (عدد1) : جسر الباشا.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 90 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.