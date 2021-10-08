لبنان | عودة 4 من مصابي انفجار التليل عولجوا في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

حطت طائرة كويتية مساء اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وفيها 4 من الجرحى العسكريين الذين اصيبوا في انفجار صهاريج الوقود في منطقة التليل في عكار، وقد تولت دولة الكويت معالجتهم ورعايتهم في مستشفياتها.

وكان في استقبال الجرحى وزير الصحة العامة فراس الابيض، والمستشار في السفارة الكويتية في لبنان عبد الله الشاهين ورئيس الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني العميد جورج يوسف وضباط من الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، اضافة الى ذوي الجرحى.

وشكر وزير الصحة دولة الكويت “بأميرها وحكومتها وشعبها لما قدمته الى لبنان وبخاصة الى هؤلاء الشباب الذين عادوا بالسلامة الى وطنهم واهلهم وهذا ليس بغريب على دولة الكويت التي لم تتخل يوما عن مساعدة لبنان وشعبه في كل القطاعات وبخاصة القطاعات الصحية”.

وبدوره رحب المستشار في سفارة دولة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين بوصول الجرحى سالمين من دولة الكويت، وقال: “بأمانة ورعاية كريمة وتوجيه سام من صاحب السمو أمير البلاد، وبمتابعة دقيقة من معالي وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وباهتمام أصيل من سعادة السفير الكويتي لدى لبنان، استقبلنا اربعة من مصابي الحادث الأليم وهم منذ قرابة الشهر تتم متابعتهم ورعايتهم الصحية. وقد حظيوا بكل اهتمام في مستشفيات دولة الكويت ونتطلع إلى استقبال الجريح الخامس في القريب العاجل”.

ووجه المستشار “تحية إجلال وتقدير إلى الكوادر الطبية سواء في لبنان أو في الكويت على كل ما قاموا به مسؤوليات جسيمة وإنسانية”.

ونوه بـ “درجة التنسيق العالية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت على كل الصعد والمستويات، فالمتشابهات كثيرة بين البلدين والتعاون كذلك. وما نشهده الآن هو أكبر مثال على ذلك.

وقد نقلت سيارات الإسعاف التابعة للجيش اللبناني الجرحى.