لبنان | المرتضى أحال اوراق اتفاقية الاونيسكو لحماية التعبير الثقافي الى بو حبيب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة، ان “الوزارة وسعيا منها لأن ينضم لبنان الى “اتفاقية الاونيسكو لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي”، قام اليوم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وفي حضور مستشاره الدكتور فواز كبارة، بتوقيع كتاب احال بموجبه الاوراق المتعلقة بهذه الاتفاقية الى جانب معالي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لكي يتفضل بالاطلاع واجراء المقتضى اللازم، توصلا لإنجاز اجراءات الانضمام الى هذه الاتفاقية قريباً”.