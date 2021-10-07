لبنان | دولار السوق السوداء مستمر بالتحليق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

يتم التداول صباح اليوم الخميس بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين 17950 – 18000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، ما بين 18000 و18100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل صباحاً ما بين 17900 و18000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.