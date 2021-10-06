لبنان | من هو محمد نبيل بدر الذي ورد اسمه في وثائق “باندورا”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أثارت وثائق “بندورا” التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وشارك في كشفها نحو 600 صحافي من 150 وسيلة إعلامية في 117 دولة بلبلة حول العالم بعدما طاولت معلومات عن زعماء في كافة أنحاء العالم ومنها لبنان.

وفي هذا المجال، ذُكر اسم محمد نبيل بدر، وهو رجل أعمال لبناني، ورئيس كل من نادي الأنصار الرياضي منذ شباط 2013 واتحاد البحر الأبيض المتوسط للشطرنج منذ حزيران 2014 والرئيس الفخري لكل من مجلس الأعمال اللبناني البلغاري وجمعية الهلال الأخضر اللبناني ومالك كل من شركة “غرين غلوري” وشركة “البدر للطباعة”.

كما شغل سابقاً عدة مناصب منها: رئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج ورئيس مجلس عمدة “مؤسسات للدكتور محمد خالد الاجتماعية” ورئيس عمدة “إذاعة القرآن الكريم”.

وكان بدر مرشّحاً للانتخابات النيابيّة عام 2018 في لائحة “بيروت الوطن” عن دائرة بيروت الثانية، الّا أنّ رهانه على جمهور ناديه (نادي الأنصار)، كان رهاناً خاسراً ولم يحصل بدر على أكثر من 854 صوتاً تفضيلياً.

وفي الوثائق ارتبط اسم بدر بالرئيس السابق حسان دياب الذي تعلم فن التهرب الضريبي منذ كان وزيراً للتربية عام 2015 مع انه أعلن الحرب على التهرب الضريبي خلال ترأسه الحكومة.

ودياب يتولى ادارة شركة اوف شوف في جزر العذراء البريطانية، ولكنه لم يذكرها ضمن انجازاته الهمايونية، وهو شريك مع محمد نبيل بدر رئيس نادي الأنصار، وعلي حدارة المدير المالي لمجموعة شديد كابيتال.