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لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 7/10/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، عمرا، حولا، مركبا، وعرب اللويزة – الجنوب”.

وبتاريخ 5/10/2021 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدات: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، عمرا، حولا، مركبا وعرب اللويزة.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/10/2021 ولغاية 31/10/2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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