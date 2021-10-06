لبنان | هل يصدر جدول أسعار المحروقات غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت المعلومات عن أن جدول أسعار المشتقات النفطية سيصدر صباح غدٍ ومن المتوقع أن تكون الزيادة على صفيحة البنزين بين 15000 و19000 ليرة لبنانية وطن المازوت 13 دولاراً.

يذكر أنه أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ظهر اليوم الأربعاء أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأسعار غير صحيح ووزير الطاقة يصل اليوم مساءً على أن يصدر جدول الأسعار غداً.

وقال للمواطنين: “ما تنطروا بالطوابير” ولا أزمة ونأمل أن تحلّ كل الأمور. وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسعار مزيفة للمحروقات:

–بنزين 95 اوكتان 291400 ليرة لبنانية

–بنزين 98 أوكتان 295300 ليرة لبنانية.