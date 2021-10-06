لبنان | انفراج قريب في ملف أدوية السرطان؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّد وزير الصحة فراس أبيض عبر “تويتر”، قائلاً: “عدم توفر الكثير من أدوية السرطان والامراض المستعصية في لبنان ناتج عن أسباب متعددة، اهمها عدم توفر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة. خلال الاسبوعين الماضيين، وبعد اجتماعات مكثفة مع الاطراف المعنية، توصلنا الى انفراج قريب في هذا الملف”.

وأضاف: “سيتم في الايام القليلة القادمة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان الى شركات الادوية في الخارج، وستبدأ دفعات من ادوية علاج السرطان بالوصول الى لبنان قريباً. هذا جزء من الحل، ويبقى العمل على التاكد من منع تهريب او تخزين الدواء والتأكد من وصوله الى من هم بأمس الحاجة إليه”.