لبنان | فياض ينبّه من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 8 ثواني

أكد وزير الطاقة وليد فياض أنه كان على أصحاب المحطات الاستمرار بتسليم المادة الحيوية طالما انه لم تصدر تسعيرة جديدة وخصوصاً أنه لم يتم استيراد هذه المادة وفق أسعار جديدة وننبّه من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وقال فياض: “تابعت بأسف شديد وانا خارج لبنان التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم امام المواطنين ما أدّى الى ارباك وهو ما اعتبرته خللاً كبيراً أساء الى مصالح المواطنين وشكل ابتزازاً وخرقاً لكل القوانين”.