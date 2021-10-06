لبنان | ميقاتي: اكتشفنا المعابر غير النظامية بعد دخول المازوت الإيراني ولا علاقة لنا بالبواخر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 31 دقيقة

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت وسنساعد أهالي ضحايا انفجار بيروت. كما أكد في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور.

وقال: “وقعت على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء والدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”.

وأوضح أن الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء والدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة. وأضاف: “لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي”.

وشدد على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور. وتابع: “سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء، ونضع آمالاً كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافياً”.

ولفت إلى أنه لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها.

وعن البواخر الإيرانية، قال ميقاتي: “لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية ولا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني”.