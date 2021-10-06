لبنان | متى يبدأ التفاوض مع صندوق النقد؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 06:05 مساءً - منذ 26 دقيقة

كشفت المعلومات عن أنه من المفترض أن يبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بداية الشهر المقبل. جدير بالذكر أن المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي، أكد أنه “تلقى رسالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

وقال: “تلقينا رسالة من ميقاتي، معبّراً عن “تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية في لبنان على ان تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة”.