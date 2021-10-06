لبنان | الدكاش: فتح الباب لاستيراد التفاح إلى الأردن في أسرع وقت ممكن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 06:05 مساءً - منذ 47 دقيقة

أبلغ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن التكتل يقوم بالاتصالات في موضوع تصريف محصول التفاح اللبناني في كل المناطق.

وقال الدكاش عقب لقائه وزير الزراعة على رأس وفد من التكتل في مكتبه بالوزارة لوضع خارطة الطريق اللازمة تسهيلا لفتح الأسواق الأردنية أمام التفاح اللبناني في أسرع وقت ممكن: “سندافع عن حقوقهم حتى النهاية من أجل الوصول إلى حل مشكلة تصريف المحاصيل في أسرع وقت ممكن”.

ولفت إلى أن “الوفد وضع الوزير في جو الاتصالات التي يقوم بها حزب القوات اللبنانية إن كان بدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان أو سفراء الدول الأخرى”، وقال: “لقد وضعنا من جهته في الأجواء التي يقوم بمتابعتها”.

وشكر الدكاش لـ”الوزير الحاج حسن باسم الوفد كل التوضيحات التي قدمها لهم وكل الأسباب الموجبة التي وضعهم في جوها من أجل أن يتم تصدير التفاح اللبناني بشكل أكبر”، وقال: “اللافت أن الوزير أجرى الاتصالات في أسرع ما يمكن مع الطرف الأردني اليوم، وسيقوم بإعلان خبر سار على ما أعتقد اليوم إلى كل التجار والمزارعين، وهو فتح الباب لاستيراد التفاح اللبناني إلى المملكة الأردنية في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح أن “النقاش تطرق أيضاً إلى موضوع التصدير إلى العراق والتبادل ما بين السلع والخدمات والنفط وستكون له زيارة للعراق لدرس هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي سينعكس إيجابا على كل المنتوجات الزراعية اللبنانية”.

وتابع الدكاش: “لقد وضعنا الوزير أيضاً في أجواء زيارته لجمهورية مصر العربية التي يقوم بالتحضير لها. كما تباحثنا في موضوع التصدير إلى المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى”.

وأردف: “إن الوزير يعمل على تنمية الصادرات اللبنانية الزراعية إلى مختلف الدول بما فيه مصلحة لبنان ومصلحة الدول الشقيقة في آن معا، خصوصا لناحية أمن هذه الدول، باعتبار أننا نطمح إلى الحفاظ على أمن كل الدول بالطريقة نفسها التي نعمل فيها من أجل الحفاظ على أمننا ومصالحنا”.