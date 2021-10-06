لبنان | وكيل فنيانوس: البيطار نصّب نفسه مكان مجلس النواب وخرج عن تفسير الدستور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

رأى الوكيل القانوني للوزير يوسف فنيانوس المحامي نزيه الخوري أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار نصّب نفسه مكان مجلس النواب وخرج عن تفسير الدستور.

وفي حديث لقناة “الجديد”، قال: “الدعوى التي تقدّمنا بها هي التزوير الجنائي لأنها تتناول مستندًا رسميًا، ومن يزور مستند يمكن أن يزور تحقيق وحقيقة”.

ولفت الى أن القانون ينص على أن اي جرم غير الخيانة العظمى يكون منوطًا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيرا إلى ان النيابة العامة التمييزية ارسلت كتابا الى رئيس مجلس النواب اشارت فيه الى توجهها الى انعقاد صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

واضاف: “القاضي البيطار يبحث فقط عن السياسيين وادعى على 4 منهم دون البحث عن جوهر القضية وهو كيفية مجيء النيترات وانفجارها”.