لبنان | ما صحّة إصابة البطريرك الراعي بحادث صحّي ونقله إلى العناية المركّزة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

نفى مدير المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض، نفيا قاطعا، الخبر الذي ورد عبر احد مواقع التواصل عن اصابة البطريرك الراعي بحادث صحي نقل على أثره الى العناية المركزة، مؤكدا أن “هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا وهو يأتي في اطار الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض من المتضررين من المواقف الوطنية التي يعلنها صاحب الغبطة”.

وأكد غياض ان البطريرك الراعي بصحة جيدة وهو كان ترأس صباحا الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة ويواصل استقبال زواره.