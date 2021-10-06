لبنان | الحلبي يتوجّه إلى ضمائر المعلّمين وينتظر الجواب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنّ “الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية وستُوزّع على المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية”.

وقال في حديث لمحطة ام. تي. في: “ستُوزّع الكتب المدرسية للمدارس الرسمية والخاصة وستُقدم القرطاسية حتى الصف السادس مجاناً وتمكنّا من تأمين المازوت المدعوم إلى المدارس الرسمية”.

وأضاف الحلبي: “أتمنى أن يرضى المعلمون بهذه النتائج وما هو أهم هو مصلحة التلميذ بالعودة إلى المدرسة وأتوجه إلى ضمائر المعلمين وأنتظر إجابتهم اليوم أو غداً”.