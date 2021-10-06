اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الحلبي يتوجّه إلى ضمائر المعلّمين وينتظر الجواب

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنّ “الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية وستُوزّع على المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية”.

وقال في حديث لمحطة ام. تي. في: “ستُوزّع الكتب المدرسية للمدارس الرسمية والخاصة وستُقدم القرطاسية حتى الصف السادس مجاناً وتمكنّا من تأمين المازوت المدعوم إلى المدارس الرسمية”.

وأضاف الحلبي: “أتمنى أن يرضى المعلمون بهذه النتائج وما هو أهم هو مصلحة التلميذ بالعودة إلى المدرسة وأتوجه إلى ضمائر المعلمين وأنتظر إجابتهم اليوم أو غداً”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا