لبنان | الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطلق مشروعاً لتوفير الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 4:05 مساءً

في الرابع والعشرين من أيلول 2021، منحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) عقدًا لشركة IMC Worldwide, Inc لتنفيذ النشاط الابتكاري في مجال الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة للجميع، (INARA) وذلك ضمن إطار تقديم المساعدة والخدمات الأساسية ( IDEAS) ، وهو مشروع مصمم لتقديم ما يصل إلى 29 مليون دولار من أجل توفير طاقة موثوقة ومستدامة في جميع مناطق لبنان.

تسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى زيادة إمدادات توليد الكهرباء على مستوى المجتمع وزيادة الفعالية من حيث التكلفة والملاءمة البيئية والاستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة، مع تقديم التوضيحات وتعزيز البيئة المواتية لتوليد الطاقة الكهربائية القائمة على الطاقة المتجددة.

وتبعا لمديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إيلين ديفيت، “نحن متحمسون لتقديم هذا المشروع الجديد، الذي سوف يستهدف جميع مناطق لبنان ويحسن تقديم الخدمات الأساسية. إننا نعتقد أن مثل هذه المشاريع هي هامة لتنشيط المجتمعات للبحث عن حلول محلية مستدامة وبأسعار معقولة للتحديات اليومية التي يواجهونها.

منذ العام 2012 ، نفذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 15 حلًا يستند الى الطاقة الخضراء لإبقاء المنازل والشركات مضاءة، والتقليل من استهلاك الوقود بنسبة ثلاثين بالمائة، وتقليل نسبة التلوث لحوالي مليون شخص. ولا يزال هناك أكثر من عشرين مشروعًا قيد التنفيذ في جميع أنحاء لبنان لتوفير الكهرباء الاحتياطية والمياه.