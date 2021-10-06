لبنان | البراكس: توقيع جدول أسعار المحروقات مساءً.. والانفراج غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لم يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية اليوم لعدم توقيعه من قِبل وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض بسبب تواجده خارج البلاد، “واستناداَ إلى ذلك، لم تسلّم شركات الاستيراد المشتقات النفطية للمحطات” بحسب ما أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ”المركزية”.

وقال: نترقب أن يوقع وزير الطاقة الجدول مساء اليوم، فيعود تسليم المشتقات النفطية غداً إلى طبيعته بدءاً من الشركات وصولاً إلى الأسواق.. ليَنعم المواطنون مجدداً بهدوء حركة سوق المحروقات التي شهدها الأسبوع الفائت، وبالتالي تنتفي أسباب زحمة السيارات التي شهدتها المحطات اليوم.

وعزا البراكس “السبب الآخر لتهافت المواطنين على المحطات اليوم، إلى استباق المواطنين غلاء الأسعار المتوقع غداً عند صدور الجدول عن وزارة الطاقة، وهذا أمر معروف وطبيعي وطالما كان يحصل ذلك”.

وأمل من مصرف لبنان “التعجيل في إصدار الموافقات المسبقة للشركات المستوردة، واستقدام البواخر بسرعة أكبر… إلى حين بلوغ مرحلة تحرير الاستيراد”.