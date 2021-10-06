لبنان | وزير الدفاع يدعو لإيلاء الأهمية للحفاظ على جهوزية الجيش اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 1:44 مساءً

اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على ايلاء الاهمية الكبرى لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني الذي استطاع الصمود في ظل الازمة غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، والحفاظ على مستوى الجهوزية في اطار المهام العديدة الملقاة على عاتقه، على الحدود وفي الداخل، لا سيما في مجال الدفاع عن لبنان في وجه المجموعات الارهابية ومنع اي محاولة لزعزعة الاستقرار، فضلا عن الدور الاجتماعي الذي يقوم به.

وشدد الوزير سليم على تقدير لبنان وترحيبه بالمساعدات التي تقدمها الدول الصديقة للمؤسسة العسكرية، في اطار التجهيز والتدريب، منوها بالثقة الكبيرة لدى المجتمع الدولي والشعب اللبناني على حد سواء، بالمؤسسة العسكرية.

كلام الوزير سليم جاء خلال استقباله السفيرة الاسترالية ريبيكا غريندلاي يرافقها الملحق العسكري دوغ غريفيس، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، في اطار المساعدات التي توفرها الحكومة الاسترالية في المجال الطبي والعسكري والانساني.