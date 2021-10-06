لبنان | اوراق تبليغ كل من دياب وزعيتر وخليل ملصقة على باب قلم المحقق العدلي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 1:43 مساءً

استدعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مجددا كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.

بعدما رفضت محكمة الاستئناف طلبات كف يد البيطار في قضية المرفأ.

وحدد القاضي البيطار يوم الثلاثاء 12 تشرين الاول الجاري، موعدا لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 منه لاستجواب زعيتر والمشنوق وفي 28 منه موعدا لاستجواب دياب.

وقد لُصقت أوراق التبليغ على باب قلم مكتب المحقق العدلي.