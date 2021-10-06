لبنان | بالصورة: أقدم على العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية هل وقعتم ضحية أعماله؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2021 12:44 مساءً

تمكنت عناصر مفرزة الضّاحية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من القاء القبض على المدعو ج. ع. (مواليد عام 1978، مصري) لإقدامه على العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية، وذلك بتاريخ 3-10-2021 وفي محلة الشويفات، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه عن طريق وضع اعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يزعم انه يمكنه تحويل مبلغ مالي من الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية، وبعد ان تتواصل معه الضحية يحدد مكان اجراء العملية، بعدها يأخذ المبلغ ويعمد بطريقة احتيالية بوضعه داخل مغلف واستبداله بآخر يحتوي على أوراق بيضاء ويسلمه إياه بحجة انه نسي المال في سيارته، ويفر الى جهة مجهولة.

كما تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم سلب ومخدرات، وقد تعرف عليه أحد الأشخاص الذي وقع ضحية اعماله، واتخذ بحقه صفة الادعاء الشخصي.

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، مطالبة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.