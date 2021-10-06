لبنان | متعاقدو اللبنانية مستمرون في الاضراب: تلقينا وعدا من الحلبي بالاهتمام بمطالبنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنها تلقت وعدا من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بالاهتمام بملف التفرغ وبمساواتهم بالأساتذة المتفرغين في المساعدة المادية، مؤكدة استمرارها في الاضراب.

وكان ممثلون عن المتعاقدين التقوا الوزير الحلبي وشرحوا واقعهم وعجزهم عن المتابعة بعد سنوات من الحرمان الذي تحول إلى مأساة في ظل الظروف الصعبة.

وفي هذا الاطار أكد الأساتذة الاستمرار في إضرابهم الذي أعلنوه سابقا لحين إقرار ملف تفرغهم.

ولفت البيان إلى أن الحلبي أبدى تفهمه مطالب الوفد وتضامنه معه، وأكد اهتمامه بملف التفرغ الذي بات ضرورة ملحة لاستمرارية الجامعة وحفظ دورها الريادي،موضحا أن الملف أصبح بين يديه في الوزارة.

كما أكدت اللجنة أن وزير التربية وعد بالعمل على الملف ليكون مقبولا وقابلا للاقرار في مجلس الوزراء، وأجرى اتصالا برئيس الجامعة فؤاد أيوب، وطلب الاجتماع معه يوم غد الخميس 7 تشرين أول 2021، بعد إصرار وفد الأساتذة المتعاقدين على تحديد مهلة زمنية ووضع خطوات عملية قبل أن تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن ممثلي الاساتذة المتعاقدين سيتواصلون يوم غد الخميس، مع مكتب الوزير لوضعهم في نتائج مساعيه.

وفي ما يخص المساعدة المالية التي أعلن عنها (20 مليون ليرة لتجديد أجهزة الحواسيب للأساتذة)، لفت الحلبي إلى أنه سبق وتواصل مع رئيس الجامعة وطلب منه بأن تشمل المساعدة الأساتذة المتعاقدين اسوة بزملائهم المتفرغين.