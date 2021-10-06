لبنان | لهذا السبب الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات للمحطات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات اليوم للمحطات بانتظار صدور جدول الاسعار عن وزارة الطاقة، مشيرا الى ان تأخير صدور الجدول ينعكس سلبا على اصحاب المحطات وبالتالي على المواطنين.

وتمنى ان يكون التعاون وثيقا بين الموزعين واصحاب المحطات وزارة الطاقة لتسيير امور المواطنين.

وعن سبب عدم صدور الجدول اليوم، شدد على أنه بسبب سفر وزير الطاقة، وليس للموزعين علاقة بارتفاع الاسعار الذي يتعلق بالجدول الصادر من وزارة الطاقة.