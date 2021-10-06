لبنان | استقرار جوي يؤثر على لبنان.. إليكم تفاصيل الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

يؤثر على لبنان استقرار جوي يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة.

أما يوم الجمعة، فتؤثر على لبنان كتل حارة ترتفع معها درجات الحرارة الى ما فوق الـ ٣٠ درجة لتعود وتنخفض ليلا وتعود الى معدلاتها.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و ٢٣ درجة

– الجو : قليل السحب

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ٩ الى ٢٩ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٤ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب عموما فيما الرياح شمالية الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الجمعة: كتل حارة قليلا تؤثر على لبنان بطقس مستقر وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة جنوب وجنوب شرق البلاد وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة ، من ١٤ الى ٣٢ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب عموما فيما الرياح شمالية الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س وتنخفض نسب الرطوبة السطحية.