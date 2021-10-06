لبنان | الأسمر طالب بزيادة الأجور للقطاعين العام والخاص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث اذاعي صباحي: “نحن نطالب بزيادة الاجور للقطاعين العام والخاص، نحن بالعام 2017 طلبنا بان يكون الحد الادنى للاجور مليون ونصف ، رفع الحد الادنى للاجور هو الحد الادنى للعيش اللائق لمكونات النقل والمولدات والسكن والتعلم والطبابة”.

وأضاف ” نتوجه الى المؤسسات الفاعلة اما اذا كانت مفلسة سنراعي وضعها ، أنا منفتح لمناقشة مكونات الحد الادنى للأجور 7 ملايين ليرة ، نحن نمنح الحكومة فترة للمعالجة ولوضع حد لإنهيار الليرة وسعر ثابت للدولار”.