لبنان | “الكتائب”: خارجون عن القانون ينشرون الأكاذيب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً - منذ دقيقتين

صدر عن جهاز الاعلام في حزب الكتائب البيان الآتي:

“لا يهدأ ذلك الموقع الالكتروني vdlnews الذي يتحدث باسم تلك الأذاعة التي تطلق على نفسها زورا اسم “صوت كل لبنان” غصبا عن القانون وعن الأحكام القضائية، ومن يسمح لنفسه بتخطي القوانين يسمح لنفسه بكل الارتكابات.

لا يخجل هؤلاء القيمون على الموقع من كتابة اي شيء، الأكاذيب، الافتراءات، قصص اقرب الى الهلوسات، كل ما يمكن ان يطلب لقاء السعر المناسب.

يتفرغون لنشر مقالات يومية تتناول حزب الكتائب ورئيسه سامي الجميل تتخطى كل حدود الهذيان، ومن يقرأها يدرك تماما ان هكذا قصص ليست سوى اختراعات لم تعد تنطلي على الناس التي باتت تعرف المحرضين والدافعين والقابضين من وراء هكذا اضاليل.

الحري بهذا الموقع ان يتوقف عن هذه الممارسات المكشوفة حتى لا نقول اكثر، والأحرى بالقيمين عليه ان يستحوا من المستوى الذي وصلوا اليه، والا فإن حزب الكتائب يحتفظ بحقه القانوني للرد على هذه الحملة”.