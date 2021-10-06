لبنان | دولار السوق السوداء يأبى الانخفاض.. فكم سجل صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 21 دقيقة

يتم “التداول” صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “17750 – 17800” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

وكان أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الثلاثاء, ما بين 17500 و17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.