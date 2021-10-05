لبنان | ما جديد إجراءات نقل الغاز المصري إلى لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أنّ من المقرر الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكداً الاتفاق مع الجانب اللبناني على “التوقيت لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما إلى لبنان”.

وبحسب بيانٍ صادر عن وزارة البترول المصرية، ناقش وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فيّاض، وعدد من المسؤولين الآخرين في مصر، خلال اليومين الماضيين، سُبل إنهاء إجراءات تزويد لبنان بالغاز المصري.

وقال الملا خلال مؤتمرٍ صحافي مشترك مع نظيره اللبناني، إنّ “المباحثات مع فياض كانت مُثمرة وناجحة لوضعِ خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد”، مشيراً إلى أنّه تمّ “الاتفاق على التوقيت لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما”.

من جانبه أوضح وزير الطاقة اللبناني أنّ “المباحثات في مصر كانت ناجحة، وأنّه تم بحث الآليات السريعة المقرر اتخاذها من أجل إعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي المار بدولتي الأردن وسوريا”.